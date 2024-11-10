Опозиція в Німеччині не виключає коаліцію з партією Шольца, але без нього

Лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер наразі бачить лише одного можливого партнера по коаліції. Це партія нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца (СДПН), але є нюанс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на t-online .

"Єдиний реальний шанс на цей час - це СДПН без Олафа Шольца", - сказав Зьодер.

Водночас під час своєї заяви, лідер ХСС показав, що він скептично ставиться до заяв лідера СДПН Крістіана Лінднера про те, що він хоче знову стати федеральним міністром фінансів у новому федеральному уряді.

"Я поважаю Крістіана Лінднера. Але він також зробив багато помилок у цій коаліції... Повернення ніколи не виключене. Але я скептично ставлюся до простого продовження", - зауважив він.

Водночас Зьодер закликав Шольца найближчим часом винести на розгляд Бундестагу питання про вотум довіри.

"Якщо уряд зазнав невдачі, то необхідно негайно розчистити шлях до нових виборів. Інакше складеться враження, що канцелярія перетворюється на центр передвиборчої кампанії", - підсумував він.