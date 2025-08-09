ua en ru
У Німеччині над військовими базами все частіше фіксують шпигунські дрони: яка статистика

Субота 09 серпня 2025 04:43
У Німеччині над військовими базами все частіше фіксують шпигунські дрони: яка статистика Ілюстративне фото: у Німеччині над військовими базами все частіше фіксують шпигунські дрони (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Німеччині над військовими базами та об'єктами критичної інфраструктури почали все частіше помічати невідомі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, пілоти літаків неодноразово помічали невідомі дрони - безпілотники літали зазвичай у темряві і досить тихо.

Зокрема, посилаючись на секретний звіт, видання зазначає, що вперше було проаналізовано повітряну загрозу від невідомих безпілотників. У період з січня по березень цього року було зафіксовано 270 інцидентів за участю 536 дронів. У 55 випадках одночасно зафіксували два або більше дрони.

Здебільшого, дрони було помічено вечорами - у 45% випадків в період з 18 години до півночі. Ще у 28% - з опівночі до 6 години ранку. А ось вдень кількість таких невпізнаних БПЛА була меншою: у 13% випадків вранці, у 14% - вдень.

Також відомо, що більшість спостережень відбувалася в певні дні тижня - понеділок, вівторок та середа.

Основна невідомих дронів

Ціллю номер один цих дронів виявились військові об'єкти - 117 повідомлень про виявлення БПЛА. Зокрема, мова про військово-морську базу Бундесверу у Вільгельмсгафені - там зафіксували 10 прольотів, авіабазу США Рамштайн - 15 випадків.

Окрім цього зафіксовано польоти дронів над оборонними підприємствами та будівлями німецького уряду й адміністративними будівлями федеральних земель.

Дрони стежили за системою енергопостачання. У першому кварталі зареєстровано 88 інцидентів. А також за цивільними аеропортами, портами та залізничними станціями.

Загалом прокуратура порушила 123 кримінальні провадження у Нижній Саксонії, Шлезвіг-Гольштейні, Рейнланд-Пфальці, Баварії та Північному Рейні-Вестфалії.

"Невиявлені дрони, зокрема, вказують на те, що це некомерційні або військові дрони, оскільки військові та комерційно доступні системи виявлення дронів зазвичай виявляють усі відомі апарати", - йдеться у звіті.

Зауважимо, що Bild ще минулого року повідомляло, що російські дрони могли шпигувати за критичною інфраструктурою Німеччини.

Водночас нещодавно комісар ЄС з оборони і космосу Андрюс Кубілюс навіть запропонував створити армію дронів для відсічі можливої атаки дронів російського диктатора Володимира Путіна.

Зокрема, над військовою базою США "Рамштайн" у Німеччині у грудні минулого року фіксували невідомі дрони. Також безпілотники помічали над об'єктами оборонного концерну Rheinmetall.

Крім того, у листопаді 2024 року над військовими базами США у Британії пролетіли невеликі безпілотні літальні апарати.

