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Над американськими військовими базами у Британії зафіксували невідомі дрони

Лондон, Неділя 24 листопада 2024 13:01
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Над американськими військовими базами у Британії зафіксували невідомі дрони Ілюстративне фото: над військовими базами у Британії зафіксували невідомі дрони (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

Над авіабазами США у Британії зафіксували невідомі дрони. Безпілотники помітили над трьома військовими базами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The Guardian.

Зазначається, що невеликі безпілотні літальні апарати пролітали з 20 по 22 листопада над базами Лейкенхіт і Мілденхолл у Саффолку на сході Англії і біля бази Фелтуелл у Норфолку. Це не вплинуло на мешканців бази чи критичну інфраструктуру.

Військово-повітряні сили США, які використовують британські бази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати безпілотники ворожими.

"Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це включає в себе засоби безпеки проти дронів", - сказав речник британського Міністерства оборони.

Але у Міноборони не захотіли коментувати процедури безпеки.

Нагадаємо, видання BILD повідомило, що у порту Гамбурга дрон стежив за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth. Корабель зайшов до німецького порту цього тижня.

У Німеччині порушили кримінальну справу за зйомки, що загрожують безпеці країни.

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Сполучені Штати Америки Великобританія Дрони
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