Над американськими військовими базами у Британії зафіксували невідомі дрони
Над авіабазами США у Британії зафіксували невідомі дрони. Безпілотники помітили над трьома військовими базами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The Guardian.
Зазначається, що невеликі безпілотні літальні апарати пролітали з 20 по 22 листопада над базами Лейкенхіт і Мілденхолл у Саффолку на сході Англії і біля бази Фелтуелл у Норфолку. Це не вплинуло на мешканців бази чи критичну інфраструктуру.
Військово-повітряні сили США, які використовують британські бази, заявили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати безпілотники ворожими.
"Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це включає в себе засоби безпеки проти дронів", - сказав речник британського Міністерства оборони.
Але у Міноборони не захотіли коментувати процедури безпеки.
Нагадаємо, видання BILD повідомило, що у порту Гамбурга дрон стежив за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth. Корабель зайшов до німецького порту цього тижня.
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