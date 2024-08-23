ua en ru
Пт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Російські дрони могли шпигувати за критичною інфраструктурою Німеччини, - Bild

П'ятниця 23 серпня 2024 20:53
UA EN RU
Російські дрони могли шпигувати за критичною інфраструктурою Німеччини, - Bild Ілюстративне фото: російські дрони могли шпигувати за критичною інфраструктурою Німеччини (t.me/milinua)
Автор: Наталія Кава

Росіяни за допомогою дронів ймовірно могли шпигувати безпосередньо на території Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як пише видання, вперше невідомі дрони над територією Німеччини було помічено на початку серпня. А от 22 серпня їх було помічено над атомною електростанцією, яка не працює, а також над хімічними заводами та СПГ-терміналом в землі Шлезвіґ-Гольштейн. Зазначається, що один з них рухався зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину.

Джерела видання заявляють, що це ймовірно були розвідувальні дрони, які знаходились у повітряному просторі Німеччини не законно. Ймовірно, це могли бути російські "Орлан-10", які можуть літати на відстань до 600 км. Запустити їх могли росіяни з суден, що розташовані у Північному морі.

Диверсії на військових базах у Німеччині

Нещодавно Німеччині виникли підозри щодо можливого біологічного або хімічного забруднення води, яка постачається на базу Бундесверу.

Цікаво і те, що під час навчань українських військових на німецьких полігонах теж регулярно літали невідомі безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Як Індія може допомогти Україні у контексті війни: оцінка експерта
Як Індія може допомогти Україні у контексті війни: оцінка експерта
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна