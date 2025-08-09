В Германии над военными базами все чаще фиксируют шпионские дроны: какая статистика
В Германии над военными базами и объектами критической инфраструктуры начали все чаще замечать неизвестные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По данным издания, пилоты самолетов неоднократно замечали неизвестные дроны - беспилотники летали обычно в темноте и довольно тихо.
В частности, ссылаясь на секретный отчет, издание отмечает, что впервые была проанализирована воздушная угроза от неизвестных беспилотников. В период с января по март этого года было зафиксировано 270 инцидентов с участием 536 дронов. В 55 случаях одновременно зафиксировали два или более дронов.
В основном, дроны были замечены по вечерам - в 45% случаев в период с 18 часов до полуночи. Еще в 28% - с полуночи до 6 часов утра. А вот днем количество таких неопознанных БПЛА было меньше: в 13% случаев утром, в 14% - днем.
Также известно, что большинство наблюдений происходило в определенные дни недели - понедельник, вторник и среда.
Основная неизвестных дронов
Целью номер один этих дронов оказались военные объекты - 117 сообщений об обнаружении БПЛА. В частности, речь о военно-морской базе Бундесвера в Вильгельмсгафене - там зафиксировали 10 пролетов, авиабазу США Рамштайн - 15 случаев.
Кроме этого зафиксированы полеты дронов над оборонными предприятиями и зданиями немецкого правительства и административными зданиями федеральных земель.
Дроны следили за системой энергоснабжения. В первом квартале зарегистрировано 88 инцидентов. А также за гражданскими аэропортами, портами и железнодорожными станциями.
В целом прокуратура возбудила 123 уголовных производства в Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне, Рейнланд-Пфальце, Баварии и Северном Рейне-Вестфалии.
"Необнаруженные дроны, в частности, указывают на то, что это некоммерческие или военные дроны, поскольку военные и коммерчески доступные системы обнаружения дронов обычно обнаруживают все известные аппараты", - говорится в отчете.
Заметим, что Bild еще в прошлом году сообщало, что российские дроны могли шпионить за критической инфраструктурой Германии.
В то же время недавно комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс даже предложил создать армию дронов для отпора возможной атаки дронов российского диктатора Владимира Путина.
В частности, над военной базой США "Рамштайн" в Германии в декабре прошлого года фиксировали неизвестные дроны. Также беспилотники замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.
Кроме того, в ноябре 2024 года над военными базами США в Британии пролетели небольшие беспилотные летательные аппараты.