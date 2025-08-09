ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Германии над военными базами все чаще фиксируют шпионские дроны: какая статистика

Суббота 09 августа 2025 04:43
UA EN RU
В Германии над военными базами все чаще фиксируют шпионские дроны: какая статистика Иллюстративное фото: в Германии над военными базами все чаще фиксируют шпионские дроны (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Германии над военными базами и объектами критической инфраструктуры начали все чаще замечать неизвестные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По данным издания, пилоты самолетов неоднократно замечали неизвестные дроны - беспилотники летали обычно в темноте и довольно тихо.

В частности, ссылаясь на секретный отчет, издание отмечает, что впервые была проанализирована воздушная угроза от неизвестных беспилотников. В период с января по март этого года было зафиксировано 270 инцидентов с участием 536 дронов. В 55 случаях одновременно зафиксировали два или более дронов.

В основном, дроны были замечены по вечерам - в 45% случаев в период с 18 часов до полуночи. Еще в 28% - с полуночи до 6 часов утра. А вот днем количество таких неопознанных БПЛА было меньше: в 13% случаев утром, в 14% - днем.

Также известно, что большинство наблюдений происходило в определенные дни недели - понедельник, вторник и среда.

Основная неизвестных дронов

Целью номер один этих дронов оказались военные объекты - 117 сообщений об обнаружении БПЛА. В частности, речь о военно-морской базе Бундесвера в Вильгельмсгафене - там зафиксировали 10 пролетов, авиабазу США Рамштайн - 15 случаев.

Кроме этого зафиксированы полеты дронов над оборонными предприятиями и зданиями немецкого правительства и административными зданиями федеральных земель.

Дроны следили за системой энергоснабжения. В первом квартале зарегистрировано 88 инцидентов. А также за гражданскими аэропортами, портами и железнодорожными станциями.

В целом прокуратура возбудила 123 уголовных производства в Нижней Саксонии, Шлезвиг-Гольштейне, Рейнланд-Пфальце, Баварии и Северном Рейне-Вестфалии.

"Необнаруженные дроны, в частности, указывают на то, что это некоммерческие или военные дроны, поскольку военные и коммерчески доступные системы обнаружения дронов обычно обнаруживают все известные аппараты", - говорится в отчете.

Заметим, что Bild еще в прошлом году сообщало, что российские дроны могли шпионить за критической инфраструктурой Германии.

В то же время недавно комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс даже предложил создать армию дронов для отпора возможной атаки дронов российского диктатора Владимира Путина.

В частности, над военной базой США "Рамштайн" в Германии в декабре прошлого года фиксировали неизвестные дроны. Также беспилотники замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.

Кроме того, в ноябре 2024 года над военными базами США в Британии пролетели небольшие беспилотные летательные аппараты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине
Трамп подтвердил планы на "обмен территориями" с РФ: кое-что вернем Украине
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине