У Німеччині вдесятеро зросла кількість українців: що стало причиною
У Німеччині зафіксували десятикратне зростання кількості українців, які звертаються по захист, після скасування в Україні заборони на виїзд для чоловіків віком від 18 до 22 років.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Welt.
За даними німецького МВС, кількість заяв від молодих чоловіків цієї вікової групи зросла з приблизно 100 на тиждень до близько 1000 після набуття чинності нових правил. Наразі, як зазначили у відомстві, "неможливо оцінити, чи є це тимчасовим явищем".
Також у Німеччині фіксують загальне зростання кількості українців, які прибувають до країни. Якщо у травні через систему реєстрації Free було розподілено 7961 особу, то в серпні - 11 277, а у вересні - вже 18 755.
Українці, які шукають захист у Німеччині, мають окремий правовий статус, відмінний від статусу біженців. Вони отримують дозвіл на проживання за параграфом 24 Закону про перебування, що забезпечує право на негайний доступ до роботи та соціальних виплат.
Раніше РБК-Україна писало, що станом на серпень 2025 року у Німеччині офіційно працювали і сплачували податки майже 272 тисячі українських біженців - на 80 тисяч більше, ніж торік. Водночас 217 тисяч українців зареєстровані як безробітні, а понад пів мільйона отримують соціальну допомогу Bürgergeld.
Також ми розповідали, що уряд Німеччини планує посилити правила отримання соціальної допомоги Bürgergeld, яку нині отримують і біженці з України. Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що допомогу залишать лише тим, хто справді її потребує, а працездатні мають працювати. З 2026 року країна готується перейти до нової системи базового доходу, що передбачає жорсткіший контроль витрат і умов отримання допомоги.