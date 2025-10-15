ua en ru
В Германии в десять раз выросло количество украинцев: что стало причиной

Среда 15 октября 2025 12:09
UA EN RU
В Германии в десять раз выросло количество украинцев: что стало причиной Фото: Украинские беженцы в Германии (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Германии зафиксировали десятикратный рост количества украинцев, которые обращаются за защитой, после отмены в Украине запрета на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По данным немецкого МВД, количество заявлений от молодых мужчин этой возрастной группы выросло с примерно 100 в неделю до около 1000 после вступления в силу новых правил. Сейчас, как отметили в ведомстве, "невозможно оценить, является ли это временным явлением".

Также в Германии фиксируют общий рост количества украинцев, прибывающих в страну. Если в мае через систему регистрации Free было распределено 7961 человек, то в августе - 11 277, а в сентябре - уже 18 755.

Украинцы, которые ищут защиту в Германии, имеют отдельный правовой статус, отличный от статуса беженцев. Они получают вид на жительство по параграфу 24 Закона о пребывании, что обеспечивает право на немедленный доступ к работе и социальным выплатам.

Ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на август 2025 года в Германии официально работали и платили налоги почти 272 тысячи украинских беженцев - на 80 тысяч больше, чем в прошлом году. В то же время 217 тысяч украинцев зарегистрированы как безработные, а более полумиллиона получают социальную помощь Bürgergeld.

Также мы рассказывали, что правительство Германии планирует ужесточить правила получения социальной помощи Bürgergeld, которую сейчас получают и беженцы из Украины. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что помощь оставят только тем, кто действительно в ней нуждается, а трудоспособные должны работать. С 2026 года страна готовится перейти к новой системе базового дохода, предусматривающей более жесткий контроль расходов и условий получения помощи.

