В Германии в десять раз выросло количество украинцев: что стало причиной

В Германии зафиксировали десятикратный рост количества украинцев, которые обращаются за защитой, после отмены в Украине запрета на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

По данным немецкого МВД, количество заявлений от молодых мужчин этой возрастной группы выросло с примерно 100 в неделю до около 1000 после вступления в силу новых правил. Сейчас, как отметили в ведомстве, "невозможно оценить, является ли это временным явлением".

Также в Германии фиксируют общий рост количества украинцев, прибывающих в страну. Если в мае через систему регистрации Free было распределено 7961 человек, то в августе - 11 277, а в сентябре - уже 18 755.

Украинцы, которые ищут защиту в Германии, имеют отдельный правовой статус, отличный от статуса беженцев. Они получают вид на жительство по параграфу 24 Закона о пребывании, что обеспечивает право на немедленный доступ к работе и социальным выплатам.