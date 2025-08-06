Біженці в Німеччині: скільки українців працюють, а скільки отримують соцдопомогу

У Німеччині кількість українських біженців, які офіційно працюють і сплачують внески до системи соціального страхування, сягнула майже 272 тисяч осіб. Це на 80 тисяч більше, ніж торік.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на DW .

Українські біженці в Німеччині

217 тисяч українців у ФРН офіційно зареєстровані як безробітні.

З них:

58% шукають некваліфіковану роботу;

36% - кваліфіковану;

24 тисячі осіб проходять оплачувані курси професійної німецької мови.

Станом на березень 2025 року, 701 тисяча українців у Німеччині мали право на отримання соціальної допомоги Bürgergeld. З них 502 тисячі - працездатного віку.

Зазначимо, що сума виплат за програмою Bürgergeld становить:

самотні дорослі і батьки-одинаки - 563 євро (24 361 гривня) щомісячно;

подружжя - по 506 євро на людину (21 894 гривні);

діти 14-17 років - 471 євро (20 380 гривень);

діти 6-13 років - 390 євро (16 875 гривень);

діти до 5 років - 357 євро (15 447 гривень).

Соцвиплати й дискусії влади

У 2024 році уряд ФРН виплатив українським біженцям 6,3 мільярда євро Bürgergeld. Наразі в німецькому суспільстві тривають дебати щодо доцільності подальших виплат цієї допомоги громадянам України, які ще не вийшли на ринок праці.

Зокрема, днями Прем’єр-міністр Баварії Маркус Седер, який очолює Християнсько-соціальний союз (ХСС), запропонував припинити виплати громадянської допомоги українським біженцям у Німеччині. Замість цього він пропонує перевести їх на нижчі виплати - як для шукачів притулку.

Дана ініціатива вже викликала гостру реакцію соціал-демократів (СДПН). Вони вважають таку пропозицію нераціональною та шкідливою.