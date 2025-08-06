Біженці в Німеччині: скільки українців працюють, а скільки отримують соцдопомогу
У Німеччині кількість українських біженців, які офіційно працюють і сплачують внески до системи соціального страхування, сягнула майже 272 тисяч осіб. Це на 80 тисяч більше, ніж торік.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на DW.
Українські біженці в Німеччині
217 тисяч українців у ФРН офіційно зареєстровані як безробітні.
З них:
- 58% шукають некваліфіковану роботу;
- 36% - кваліфіковану;
- 24 тисячі осіб проходять оплачувані курси професійної німецької мови.
Станом на березень 2025 року, 701 тисяча українців у Німеччині мали право на отримання соціальної допомоги Bürgergeld. З них 502 тисячі - працездатного віку.
Зазначимо, що сума виплат за програмою Bürgergeld становить:
- самотні дорослі і батьки-одинаки - 563 євро (24 361 гривня) щомісячно;
- подружжя - по 506 євро на людину (21 894 гривні);
- діти 14-17 років - 471 євро (20 380 гривень);
- діти 6-13 років - 390 євро (16 875 гривень);
- діти до 5 років - 357 євро (15 447 гривень).
Соцвиплати й дискусії влади
У 2024 році уряд ФРН виплатив українським біженцям 6,3 мільярда євро Bürgergeld. Наразі в німецькому суспільстві тривають дебати щодо доцільності подальших виплат цієї допомоги громадянам України, які ще не вийшли на ринок праці.
Зокрема, днями Прем’єр-міністр Баварії Маркус Седер, який очолює Християнсько-соціальний союз (ХСС), запропонував припинити виплати громадянської допомоги українським біженцям у Німеччині. Замість цього він пропонує перевести їх на нижчі виплати - як для шукачів притулку.
Дана ініціатива вже викликала гостру реакцію соціал-демократів (СДПН). Вони вважають таку пропозицію нераціональною та шкідливою.
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Раніше ми писали про те, що нещодавно стало відомо, що німецька армія розробила стратегічний документ, в якому визначила Росію "екзистенційною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.
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