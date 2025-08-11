У Німеччині ультраправі закликали Україну до поступок територіями: посол відповів
Співлідер німецької ультраправої партії Тіно Хрупалла заявив, що Україна має поступитися частиною своїх територій Росії. Посол України у Німеччині Олексій Макеєв жорстко відреагував на такі слова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Макеєва у соцмережі Х.
Що сказав Хрупалла
У своєму інтерв’ю співголова ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Тіно Хрупалла заявив, що поступка територіями України була б кращою альтернативою залученню Німеччини до війни.
"Нам може не подобатися, коли йдеться про територіальні поступки, але я завжди запитую: яка альтернатива? Чи хочемо ми воювати, як дехто бажає, доки Росія не буде переможена? Чи справді ми віримо, що можемо перемогти найбільшу ядерну державу світу і виграти цю війну, яка не наша?" - сказав політик.
Відповідь Макеєва
Посол України у Німеччині назвав подібні слова "диванною дипломатією правих екстремістів, любителів Росії та ксенофобів" та закликав віддавати тільки те, що належить їм.
"Віддавайте тільки те, що належить вам або з чим ви пов'язані. Наприклад, від своєї родини. Від своїх дітей. Від свого дому, - сказав він.
Дипломат також запропонував Хрупаллі інший варіант.
"Альтернативою було б запитати своїх виборців у виборчому окрузі Герліц, чи може він поступитися Герліцом або всією Саксонією Росії, щоб запанував "мир", - зазначив Макеєв.
Зустріч Трампа та Путіна
Президент США Дональд Трамп оголосив дату та місце переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним - 15 серпня на Алясці. За даними NBC, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського.
Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.
У відповідь Зеленський нагадав, що питання територій чітко закріплене в Конституції, а Україна ніколи не віддасть свої землі окупантам. Він також підкреслив, що Росія просуває ідею подібного "обміну" без будь-яких гарантій.
Детальніше про те, чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Путіна - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.