З Німеччини в Україну екстрадували підозрювану в розкраданні коштів Держінформ'юсту

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) домоглися екстрадиції з Німеччини в Україну гендиректора приватного підприємства, підозрюваної у причетності до заволодіння 6,5 млн гривень, що належали Держінформ’юсту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАБУ .

Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із альтернативою застави розміром 496,2 тисяч гривень. Проте підозрювана майже п’ять років перебувала у розшуку і була затримана відповідними органами Німеччини лише наприкінці травня 2022 року. Німеччина задовольнила запит української сторони про її видачу.

За даними слідства, у листопаді 2013 року колишній гендиректор ДП "Держінформ’юст" із підконтрольним підприємством уклала та забезпечила виконання договорів на постачання програмної продукції - комп’ютерної програми TrueConfserver та супровідної документації до неї. Перший договір передбачав завищену вартість, а наступним взагалі не передбачалося постачання товарів. Такими діями Держінформ’юсту завдано 6,5 млн грн збитків.

"Розслідування щодо інших учасників злочину - завершене, справа перебуває на розгляді у суді", - йдеться у повідомленні НАБУ.