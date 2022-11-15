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Справа на майже 100 млн гривень. Екс-нардепа Грановського оголосили в розшук

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Київ, Вівторок 15 листопада 2022 11:57
Справа на майже 100 млн гривень. Екс-нардепа Грановського оголосили в розшук Фото: Олександр Грановський (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього депутата Верховної ради Олександра Грановського. Його вважають організатором корупційної схеми на суму 93,3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про справу

21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому народному депутату України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі) за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 ККУ.

Слідство встановило, що екс-нардеп організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ".

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

У березні 2020 року слідство повідомило про підозру ще чотирьом учасникам схеми, а саме: довіреній особі екс-нардепа, заступнигу директора "ОПЗ", начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" та власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.

Довірену особу екс-нардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук.

Що ж до самого організатора схеми, то, оскільки місце перебування його не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПКУ.

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НАБУ ОПЗ Александр Грановский
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