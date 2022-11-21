Из Германии в Украину экстрадировали подозреваемую в хищении средств Госинформюста

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) добились экстрадиции из Германии в Украину гендиректора частного предприятия, подозреваемую в причастности к завладению 6,5 млн гривен, принадлежавших Госинформюсту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАБУ.
Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога размером 496,2 тысяч гривен. Однако подозреваемая почти пять лет находилась в розыске и была задержана соответствующими органами Германии только в конце мая 2022 года. Германия удовлетворила запрос украинской стороны о ее выдаче.
По данным следствия, в ноябре 2013 года бывший гендиректор ГП "Госинформюст" с подконтрольным предприятием заключила и обеспечила выполнение договоров на поставку программной продукции - компьютерной программы TrueConfserver и сопроводительной документации к ней. Первый договор предусматривал завышенную стоимость, а согласно следующему вообще не предполагалось поставки товаров. Такими действиями Госинформюсту нанесен ущерб в сумме 6,5 млн гривен.
"Расследование по другим участникам преступления - завершено, дело находится на рассмотрении в суде", - говорится в сообщении НАБУ.
Недавно РБК-Украина сообщило, что НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Верховной рады Александра Грановского. Его считают организатором коррупционной схемы на сумму 93,3 млн гривен.
Кроме того, в международный розыск объявлен бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко. Как стало известно, он находится в Европе.
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