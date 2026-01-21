В Німеччині українку підозрюють у шпигунстві на користь Росії

У Німеччині затримали українку за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресреліз Федеральної прокуратури ФРН.

Так, правоохоронці Німеччини затримала у Берліні жінку з німецько-українським громадянством за підозрою у роботі на російські спецслужби.

"Федеральна прокуратура Німеччини сьогодні (21 січня 2026 року) на підставі ордера на арешт, виданого слідчим суддею Федерального верховного суду Німеччини 30 грудня 2025 року, затримала громадянку Німеччини та України Ілону В. у Берліні силами співробітників Федерального відомства кримінальної поліції", - йдеться в офіційній заяві.

Паралельно правоохоронці провели обшуки в оселі затриманої та у приміщеннях ще двох підозрюваних, які перебувають на свободі, у Гавелланді (земля Бранденбург), Арвайлері (земля Рейнланд-Пфальц) та в Мюнхені.

За даними слідства, підозрювана з листопада 2023 року передавала розвіддані, пов’язані з війною РФ проти України, російському посольству в Берліні.

Серед отриманої інформації були дані про учасників політичних заходів високого рівня, об’єкти оборонної промисловості, випробування безпілотників та постачання дронів Україні.

Крім того, жінка допомагала співробітнику посольства РФ відвідувати події під вигаданими іменами для налагодження контактів, цікавих для розвідки.

Найближчим часом українку доставлять до суду для вирішення питання про тримання під вартою.

Федеральна прокуратура Німеччини підкреслила, що її дії становили загрозу національній безпеці та стосувалися критично важливих даних про війну проти України.