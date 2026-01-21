В Германии украинку подозревают в шпионаже в пользу России

В Германии задержали украинку по подозрению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Федеральной прокуратуры ФРГ.

Так, правоохранители Германии задержали в Берлине женщину с немецко-украинским гражданством по подозрению в работе на российские спецслужбы.

"Федеральная прокуратура Германии сегодня (21 января 2026 года) на основании ордера на арест, выданного следственным судьей Федерального верховного суда Германии 30 декабря 2025 года, задержала гражданку Германии и Украины Илону В. в Берлине силами сотрудников Федерального ведомства уголовной полиции", - говорится в официальном заявлении.

Параллельно правоохранители провели обыски в доме задержанной и в помещениях еще двух подозреваемых, которые находятся на свободе, в Гавелланде (земля Бранденбург), Арвайлере (земля Рейнланд-Пфальц) и в Мюнхене.

По данным следствия, подозреваемая с ноября 2023 года передавала разведданные, связанные с войной РФ против Украины, российскому посольству в Берлине.

Среди полученной информации были данные об участниках политических мероприятий высокого уровня, объектах оборонной промышленности, испытаниях беспилотников и поставках дронов Украине.

Кроме того, женщина помогала сотруднику посольства РФ посещать события под вымышленными именами для налаживания контактов, интересных для разведки.

В ближайшее время украинку доставят в суд для решения вопроса о содержании под стражей.

Федеральная прокуратура Германии подчеркнула, что ее действия представляли угрозу национальной безопасности и касались критически важных данных о войне против Украины.