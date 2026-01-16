ua en ru
Намагалися підпалити військову допомогу для України: у Литві судитимуть групу іноземців

Шяуляй, П'ятниця 16 січня 2026 17:25
UA EN RU
Намагалися підпалити військову допомогу для України: у Литві судитимуть групу іноземців Фото: Литва викрила терористичну групу, пов’язану з РФ (Getty Images)
Автор: Яна Коваль

У Литві передали до суду справу щодо шістьох іноземців, обвинувачених у спробі здійснити теракт проти приватної компанії, що постачала обладнання для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генеральної прокуратури Литви.

Що відомо про фігурантів справи

Головний прокурор Департаменту з розслідування організованої злочинності та корупції Литви Артурас Урбеліс повідомив, що обвинувальний висновок був складений 12 січня та переданий до Шяуляйського окружного суду 14 січня.

Шістьом підозрюваним висунули звинувачення в участі в терористичній групі, замаху на терористичний акт та фінансуванні тероризму.

Всі вони мають різне громадянство: іспанець, особа з подвійним іспансько-колумбійським громадянством, а також громадяни Колумбії, Куби, Росії та Білорусі.

Прокурори повідомили, що ціль запланованого терористичного акту - інфраструктура та продукція компанії UAB TVC Solutions у місті Шяуляй на півночі Литви. Зокрема, напад мав бути спрямований на мобільні станції для аналізу радіочастотного спектра, призначені для збройних сил України.

Досудове розслідування триває щодо ще чотирьох підозрюваних. Одного з них затримано в Колумбії та розпочато процес екстрадиції до Литви, а трьох інших оголошено в міжнародний розшук.

Російський слід

За даними прокуратури, діяльність групи, можливо, координували громадяни Куби та Колумбії, які проживають у Росії та пов’язані з ГРУ. Литовські слідчі підозрюють, що спроби теракту здійснювалися за вказівкою та в інтересах російської військової розвідки.

Обвинувальний акт налічує 258 сторінок, а всі матеріали справи зібрані у 42 томи.
За участь у терористичній групі підозрюваним загрожує від 5 до 15 років позбавлення волі згідно з Кримінальним кодексом Литви.

Нагадаємо, в жовтні минулого року на території Польщі піймали агента російських спецслужб, який планував диверсії з дронами та замаскованою вибухівкою.

Додамо, раніше видання ЗМІ писали, що Росія створила новий таємний підрозділ для проведення диверсій і атак на території Європи та за її межами.

Крім того, повідомлялося, що в Німеччині прокуратура оголосила підозру трьом чоловікам у шпигунстві на користь Росії. Усі вони мають як німецьке, так і російське громадянство.

