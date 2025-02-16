РФ створила новий таємний підрозділ для диверсій у Європі, - WSJ

Росія створила новий таємний підрозділ, призначений для проведення диверсій і атак на території Європи та за її межами. Він відомий як Департамент спеціальних завдань (SSD).

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на The Wall Street Journal .

Представники західних розвідок розкрили інформацію про новий таємний підрозділ російських спецслужб, створений для проведення прихованих атак по всій Європі та за її межами.

Підрозділ Департамент спеціальних завдань (SSD) базується в російському військово-розвідувальному штабі на околиці Москви, у скляно-сталевому комплексі, відомому як "Акваріум".

Створений 2023 року, підрозділ складається з досвідчених агентів, які брали участь у низці гучних операцій, як отруєння Сергія Скрипаля у 2018 року. Його очолює генерал-полковник Андрій Авер'яновий, який має репутацію ветерана чеченських воєн і якого розшукує чеська поліція за участь у підриві боєприпасів у 2014 році.

Його заступник, генерал-лейтенант Іван Касьяненко, координував не тільки операції проти західних країн, а й діяльність приватних військових компаній, таких як ПВК "Вагнер", після загибелі засновника Євгена Пригожина.

SSD виконує три ключові завдання: вчинення вбивств і диверсій за кордоном, проникнення в західні компанії та університети, а також вербування іноземних агентів. Співробітники департаменту активно діють в Україні, країнах-союзниках Росії, таких як Сербія.

Багато з операцій SSD, зокрема замахи й акти саботажу, націлені на ослаблення позицій Заходу у відповідь на підтримку України. Одним із найгучніших інцидентів стало використання запалювальних пристроїв на літаках, що перевозять вантажі для DHL, а також спроби підпалів у найбільших містах Європи, включно з Лейпцигом і Варшавою.

Європейський Союз і США вже ввели санкції проти деяких співробітників підрозділу, звинувачуючи їх в організації переворотів, убивств і кібератак. У відповідь Кремль відкинув звинувачення, назвавши їх необґрунтованими.

Західні розвідувальні служби занепокоєні активністю SSD, посилаючись на загрози, що виходять від Росії, і рекомендують посилення власних таємних операцій для протидії російським агресивним діям.

За словами експертів, для стримування подальших загроз, США та їхнім союзникам необхідно проявити більшу активність у контррозвідці та посилити таємні операції, особливо в самій Росії.