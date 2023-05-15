У Німеччині для України зроблять ще чотири IRIS-T

Уряд німеччини почав пріцювати над черговим пакетом військової допомоги Україні. Він буде включати в себе системи ППО IRIS-T.
Як повідомляє РБК-Україна, про це на брифінгу заявила речниця Міністерства оборони ФРН Надін Крюгерз, пише "Укрінформ".
За її словами, наразі вже триває виробництво найновітніших систем ППО IRIS-T. Вона підкреслила, що у новому в пакеті йдеться про чотири такі системи на додачу до чотирьох анонсованих раніше.
Варто зауважити, що у суботу, 13 травня, уряд Німеччини оголосив про черговий пакет військової допомоги для нашої країни. Його вартість складає близько 2,7 млрд євро.
Також уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні другої зенітно-ракетного комплексу IRIS-T. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО.
Нагадаємо, перший ЗРК IRIS-T Німеччина передала Україні у жовтні минулого року.
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