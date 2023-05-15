В Германии для Украины сделают еще четыре IRIS-T

Правительство Германии начало работать над очередным пакетом военной помощи Украине. Он будет включать в себя системы ПВО IRIS-T.
Как сообщает РБК-Украина , об этом на брифинге заявила представитель Министерства обороны ФРГ Надин Крюгерз, пишет "Укринформ".
По ее словам, уже продолжается производство новейших систем ПВО IRIS-T. Она подчеркнула, что в новом в пакете речь идет о четырех таких системах в дополнение к четырем анонсированным ранее.
Следует отметить, что в субботу, 13 мая, правительство Германии объявило об очередном пакете военной помощи для нашей страны. Его стоимость составляет около 2,7 млрд. евро.
Также правительство Германии официально подтвердило передачу Украине второго зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. Всего Берлин обещал передать четыре таких системы ПВО.
Напомним, первая ЗРК IRIS-T Германия передала Украине в октябре прошлого года.
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