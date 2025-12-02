У Німеччині створюють підрозділ для боротьби з безпілотниками

За словами німецького міністра, цей підрозділ увійде до складу національного підрозділу спецоперацій федеральної поліції Німеччини. Його призначенням буде виявлення та нейтралізації дронів.

Добріндт розповів, що підрозділ налічуватиме до 130 офіцерів. Їх розгорнуть по всій території країни та швидко направлятимуть до районів, де відбуватимуться інциденти з дронами.

Він додав, що Німеччина виділила більш ніж 100 млн євро на 2025-2026 роки для придбання датчиків і глушилок для протидії безпілотникам.

"Це важливий сигнал про те, що ми протистоїмо гібридним загрозам. Ми створюємо чітку місію з виявлення, перехоплення і, так, також збивання дронів у разі необхідності", - зазначив Добріндт.