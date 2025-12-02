У Німеччині створюють підрозділ для боротьби з безпілотниками

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт сьогодні, 2 грудня, анонсував створення у складі поліції нового підрозділу для боротьби з безпілотниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За словами німецького міністра, цей підрозділ увійде до складу національного підрозділу спецоперацій федеральної поліції Німеччини. Його призначенням буде виявлення та нейтралізації дронів.
Добріндт розповів, що підрозділ налічуватиме до 130 офіцерів. Їх розгорнуть по всій території країни та швидко направлятимуть до районів, де відбуватимуться інциденти з дронами.
Він додав, що Німеччина виділила більш ніж 100 млн євро на 2025-2026 роки для придбання датчиків і глушилок для протидії безпілотникам.
"Це важливий сигнал про те, що ми протистоїмо гібридним загрозам. Ми створюємо чітку місію з виявлення, перехоплення і, так, також збивання дронів у разі необхідності", - зазначив Добріндт.
Нагадаємо, у 2025 році в Німеччині зафіксовано значне зростання випадків несанкціонованого використання безпілотних літальних апаратів. За даними The Wall Street Journal, від початку року зафіксовано понад тисячу випадків.
У жовтні Німеччина зафіксувала рекордну кількість випадків появи дронів над військовими об’єктами Бундесверу. Якщо раніше їх переважно виявляли над армійськими та авіабазами, то тепер головною ціллю стали військово-морські об’єкти.
Зазначимо, останнім часом відразу у кількох країнах ЄС зафіксовано активність безпілотників біля аеропортів. Зокрема, у Брюсселі та Льєжі їхня поява спричинила серйозні збої в авіасполученні.
Начальник Генерального штабу армії Бельгії Фредерік Вансіна дав розпорядження військовим збивати підозрілі дрони, але робити це лише тоді, коли це не становить загрози для людей чи інфраструктури.