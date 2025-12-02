В Германии создают подразделение для борьбы с беспилотниками

По словам немецкого министра, это подразделение войдет в состав национального подразделения спецопераций федеральной полиции Германии. Его назначением будет выявление и нейтрализации дронов.

Добриндт рассказал, что подразделение будет насчитывать до 130 офицеров. Их развернут по всей территории страны и будут быстро направлять в районы, где будут происходить инциденты с дронами.

Он добавил, что Германия выделила более 100 млн евро на 2025-2026 годы для приобретения датчиков и глушилок для противодействия беспилотникам.

"Это важный сигнал о том, что мы противостоим гибридным угрозам. Мы создаем четкую миссию по обнаружению, перехвату и, да, также сбиванию дронов в случае необходимости", - отметил Добриндт.