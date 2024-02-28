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В Німеччині розповіли про підняття винищувача Eurofighter через російський літак

Фото: винищувач Eurofighter Typhoon (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряні сили Німеччини (Люфтваффе) піднімали у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Люфтваффе.

У заяві німецьких ВПС зазначається, що це сталося ще у понеділок, 26 лютого.

Сигнал тривоги був активований в місті Лааге через фіксацію російського Іл-20М, який "без плану польоту був ідентифікований на південний схід від Гельсінкі нашим Eurofighter".

Німецький винищувач здійснив "візуальний контроль", після чого операція була завершена "без подальших інцидентів".

ВПС ФРН розповіли про підняття у повітря винищувача для перехоплення російського літака Іл-20М 26 лютого (фото: скрін twitter.com/Team_Luftwaffe)

Зауважимо, що раніше, 27 лютого, у Генеральному штабі Збройних сил Франції розповідали, що були змушені підняти в повітря свої винищувачі Mirage для перехоплення російського військового літака Іл-20. Це сталося біля узбережжя Естонії.

Повітряні провокації Росії

Нагадаємо, РФ вже неодноразово використовувала свої військові літаки для провокацій. У серпні 2023 року американські системи ППО виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.

У тому ж місяці ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Додамо також, що нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.

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