Франція відправила винищувачі Mirage для перехоплення російського літака в районі Естонії

Франція була змушена підняти в повітря свої винищувачі Mirage для перехоплення російського військового літака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил Франції.

"Зліт по тривозі і перехоплення літака розвідки", - йдеться в заяві.

Йдеться про російський Іл-20.

#eAP Décollage sur alerte et interception d’un avion de reconnaissance et de renseignement Il-20 « Coot » au large des côtes par les Mirage 2000-5 .



Objectif : protéger l’espace aérien de nos alliés baltes. pic.twitter.com/QjdzyrARwG — Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 27, 2024

У Генштабі уточнили, що це сталося біля узбережжя Естонії.

"Мета: захистити повітряний простір наших балтійських союзників", - додали у Франції.

Провокації Росії

Нагадаємо, росіяни вже неодноразово використовували свої літаки для провокацій. У серпні минулого року американські системи протиповітряної оборони виявили чотири військові літаки країни-агресора поблизу Аляски.

У тому ж місяці Військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору Північноатлантичного альянсу.