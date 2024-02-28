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В Германии рассказали о поднятии истребителя Eurofighter через российский самолет

Фото: истребитель Eurofighter Typhoon (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушные силы Германии (Люфтваффе) поднимали в воздух истребитель Eurofighter для перехвата российского военного самолета Ил-20М, зафиксированного в районе Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Люфтваффе.

В заявлении немецких ВВС говорится, что это произошло еще в понедельник, 26 февраля.

Сигнал тревоги был активирован в городе Лааге из-за фиксации российского Ил-20М, который "без плана полета был идентифицирован к юго-востоку от Хельсинки нашим Eurofighter".

Немецкий истребитель совершил "визуальный контроль", после чего операция была завершена "без дальнейших инцидентов".

ВВС ФРГ рассказали о поднятии в воздух истребителя для перехвата российского самолета Ил-20М 26 февраля (фото: скрин twitter.com/Team_Luftwaffe)

Напомним, что ранее, 27 февраля, в Генеральном штабе Вооруженных сил Франции рассказывали, что были вынуждены поднять в воздух свои истребители Mirage для перехвата российского военного самолета Ил-20. Это произошло у побережья Эстонии.

Воздушные провокации России

Напомним, РФ уже не раз использовала свои военные самолеты для провокаций. В августе 2023 года американские системы ПВО обнаружили четыре военных самолета страны-агрессора вблизи Аляски.

В том же месяце ВВС Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "до территории НАТО".

Добавим также, что недавно норвежские самолеты F-35 перехватили российские бомбардировщики и истребители. Их зафиксировали вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса.

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Росавиация