ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Германии начался второй раунд переговоров Зеленского с делегацией США, - источники

Понедельник 15 декабря 2025 13:03
UA EN RU
В Германии начался второй раунд переговоров Зеленского с делегацией США, - источники Фото: в Германии начался второй раунд переговоров Зеленского с делегацией США (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Константин Широкун

В Германии сегодня, 15 декабря, начался второй раунд переговоров между украинской и американской делегациями относительно мирного плана США по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что переговоры между украинской делегацией, которую возглавляет президент Владимир Зеленский, возобновились в Берлине.

По данным источников, сегодня продолжаются переговоры, которые начались вчера, 14 декабря, и продолжались несколько часов.

Обсуждение мирного соглашения

Ранее сообщалось, что Белый дом намерен достичь мирного соглашения до конца 2025 года. На днях появилась информация, что стороны обсуждают три ключевые инициативы: рамочный документ, соглашение о гарантиях безопасности и документ, определяющий принципы послевоенного восстановления.

Вчера, 15 декабря, в Берлине состоялась встреча между делегациями Украины и США. Завтра переговоры продолжатся.

Встреча в Берлине между президентом Украины Владимиром Зеленским, специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и делегациями из Соединенных Штатов и Украины продолжалась более пяти часов.

Впоследствии стало известно, что на встрече США оказывали давление, чтобы договориться о мире до конца года, но между сторонами существуют существенные разногласия, особенно относительно контроля над территориями на Донбассе.

По данным СМИ, переговоры между Украиной и ее западными партнерами превратились в перетягивание каната, даже без участия России за столом переговоров.

Вашингтон настаивает на быстрых решениях, тогда как Зеленский и его европейские сторонники утверждают, что остаются существенные разногласия, которые необходимо решить.

Читайте РБК-Украина в Google News
мирный план США Владимир Зеленский
Новости
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе