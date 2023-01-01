У Німеччині розпочали виробництво артилерії для ЗСУ: що відомо

Про це заявив радник компанії Ніколас Драммонд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Але чекати на швидке отримання нової німецької техніки не варто. Очікується, що постачання RCH-155 буде готове не раніше ніж через 30 місяців після укладання контракту – тобто у 2025 році.

Повідомляється, що згідно з контрактом на 216 мільйонів євро ЗСУ мають отримати 18 таких гармат на колісному шасі.

Нагадаємо, що раніше Словаччина та Україна домовилися про постачання восьми артилерійських установок Zuzana 2. Перші чотири САУ від Словаччини Україна отримала у серпні.

Також повідомлялося, що німецькі САУ "Panzerhaubitze 2000" помітили на позиціях українських військ у червні. Також Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць "Panzerhaubitze 2000".

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