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У Німеччині розпочали виробництво артилерії для ЗСУ: що відомо

Фото: Німеччина розпочала виробництво артилерії для ЗСУ (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Німецька компанія Kraus-Maffei Wegmann розпочала виробництво самохідних артилерійських установок RCH-155 для української армії.

Про це заявив радник компанії Ніколас Драммонд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Повідомляється, що згідно з контрактом на 216 мільйонів євро ЗСУ мають отримати 18 таких гармат на колісному шасі.

Але чекати на швидке отримання нової німецької техніки не варто. Очікується, що постачання RCH-155 буде готове не раніше ніж через 30 місяців після укладання контракту – тобто у 2025 році.

Нагадаємо, що раніше Словаччина та Україна домовилися про постачання восьми артилерійських установок Zuzana 2. Перші чотири САУ від Словаччини Україна отримала у серпні.

Також повідомлялося, що німецькі САУ "Panzerhaubitze 2000" помітили на позиціях українських військ у червні. Також Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць "Panzerhaubitze 2000".

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