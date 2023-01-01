В Германии начали производство артиллерии для ВСУ: что известно

Немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann начала производство самоходных артиллерийских установок RCH-155 для украинской армии.

Об этом заявил советник компании Николас Драммонд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Но ждать скорого получения новой немецкой техники не стоит. Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта – то есть в 2025 году.

Сообщается, что согласно контракту на 216 миллионов евро ВСУ должны получить 18 таких артиллерийских орудий на колесном шасси.

Напомним, что ранее Словакия и Украина договорились о поставках восьми артиллерийских установок Zuzana 2. Первые четыре САУ от Словакии Украина получила в августе.

Также сообщалось, что немецкие САУ "Panzerhaubitze 2000" заметили на позициях украинских войск в июне. Также, Германия согласовала продажу Украине сотни самоходных гаубиц "Panzerhaubitze 2000".

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