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В Німеччині пропонують записувати телефонні переговори Шольца та Путіна

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Телефонні переговори канцлера Німеччини Олафа Шольца й президента Росії Володимира Путіна не записуються. Водночас цю практику вартувало б змінити.

Про це заявив глава Федерального архіву Міхаель Голман, пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як пише видання, наразі низка опозиційних політиків Німеччини припускають, що канцлер міг умисно зволікати із поставками озброєння для України через погрози російського диктатора.

Особисто Шольц вищезгадані погрози заперечує.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Шольц нещодавно назвав смішними звинувачення у недостатній військовій підтримці України з боку його країни.

Тим часом голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЗСУ матимуть змогу сформувати два батальйони німецьких танків Leopard 2 після того, як їх поставлять в Україну.

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