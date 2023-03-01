В Германии предлагают записывать телефонные переговоры Шольца и Путина

Телефонные переговоры канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина не записываются. В то же время, эту практику стоило бы изменить.

Об этом заявил глава Федерального архива Михаэль Голман, пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Как пишет издание, в настоящее время ряд оппозиционных политиков Германии предполагают, что канцлер мог умышленно затягивать поставки вооружения для Украины из-за угроз российского диктатора.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Шольц недавно назвал смешными обвинения в недостаточной военной поддержке Украины со стороны его страны.

Между тем глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ВСУ смогут сформировать два батальона немецких танков Leopard 2 после того, как их поставят в Украину.

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