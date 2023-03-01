В Німеччині пропонують записувати телефонні переговори Шольца та Путіна

Телефонні переговори канцлера Німеччини Олафа Шольца й президента Росії Володимира Путіна не записуються. Водночас цю практику вартувало б змінити.

Про це заявив глава Федерального архіву Міхаель Голман, пише РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Як пише видання, наразі низка опозиційних політиків Німеччини припускають, що канцлер міг умисно зволікати із поставками озброєння для України через погрози російського диктатора.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Шольц нещодавно назвав смішними звинувачення у недостатній військовій підтримці України з боку його країни.

Тим часом голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЗСУ матимуть змогу сформувати два батальйони німецьких танків Leopard 2 після того, як їх поставлять в Україну.

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