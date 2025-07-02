У Німеччині піймали росіян на пропаганді через інтернет-ЗМІ
Російська Федерація (РФ) використовувала медіаплатформу Red, щоб просувати власну пропаганду на території Німеччини та сіяти невдоволення в суспільстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами неназваного речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини, Red позиціонує себе як "революційну платформу для незалежних журналістів". Втім, як з'ясувалось, вона має тісні зв'язки з російським державним ЗМІ "RT".
"Сьогодні ми можемо підтвердити, що Red використовується Росією спеціально для маніпулювання інформацією", - додав речник відомства.
Як пояснює Reuters, Red належить турецькій медіакомпанії AFA Medya,, яка, як й її засновник Хусейн Догру, перебувають під санкціями в рамках обмежень проти Росії. Зокрема платформу звинувачують у "підриві демократичного політичного процесу" в Німеччині. Після введення обмежень Red ще у травні оголошувало про своє закриття.
Пропаганда Росії
Під час повномасштабної війни Росія активно веде пропаганду на Заході, використовуючи медіа, соцмережі, лобістів і проксі-організації. Основні меседжі - дискредитація України, підрив довіри до західних інституцій, просування різних наративів для зниження підтримки Києва, а також поширення теорій змови.
В кінці грудня 2024-го Telegram почав блокувати канали російської державної пропаганди на території Європейського Союзу (ЄС).
Тим часом Головне управління розвідки (ГУР) викрило чергову партію спортсменів, тренерів і функціонерів, які беруть участь в інформаційно-психологічних операціях проти України.
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