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ГУР викрило російських спортсменів, що задіяні в пропаганді: повний перелік

Четвер 19 червня 2025 10:46
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ГУР викрило російських спортсменів, що задіяні в пропаганді: повний перелік Фото: ГУР викрило російських спортсменів, що задіяні в пропаганді (Уніан)
Автор: Константин Широкун

Головне управління розвідки МО України та Міністерство молоді та спорту України викрили чергову партію спортсменів, тренерів і функціонерів, які беруть активну участь в інформаційно-психологічних операціях проти України.

Про це РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки.

Зазначається, що спортивні діячі РФ підтримують агресивну політику Кремля та водночас залишаються частиною світового спортивного середовища.

Серед них:

  • Яна Єгорян – російська фехтувальниця, лейтенант збройних сил РФ, віцепрезидентка федерації фехтування Московської області. Вона виступає за ЦСКА, підпорядкований Міноборони РФ. Також вона є амбасадором загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян "Здоровоє отєчество".
  • Аліна Загітова – російська фігуристка, кореспондентка та ведуча "Першого каналу", амбасадорка російської нафтової компанії "Татнєфть". Відомо, що вона відвідувала тимчасово окупований Крим.
  • Клімєнт Колєсніков – російський плавець, старший інструктор з фізичної підготовки та спорту спортивної команди при управлінні центрального округу військ національної гвардії РФ, має військове звання.
  • Євгеній Байдусов – російський борець греко-римського стилю, учасник Ігор країн СНД 2023 року та Чемпіонату Європи з боротьби 2025 року в Албанії. Член національної збірної Росії з греко-римської боротьби. Неодноразово використовував Z-символіку, яка популяризує російське вторгнення в Україну, а також відвідував тимчасово окупований Крим, публічно заявляючи, що вважає Сімферополь і Крим частиною РФ.
  • Арам Грігорян – російський дзюдоїст, член національної збірної команди РФ з дзюдо, член спортивного клубу "Динамо", а також учасник збору коштів на потреби російських військових формувань.
  • Ілья Буров – російський фристайліст, член олімпійської збірної команди РФ з фрістайлу, рядовий спортивної роти та інструктор центрального спортивного клубу армії РФ.

У ГУР МО України та Мінмолодьспорту закликали міжнародну спортивну спільноту до повного усунення спортсменів РФ від міжнародних змагань, виключення з міжнародних федерацій і припинення будь-якої співпраці з представниками Росії.

Зняття санкцій з російських спортсменів

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет підтримав рішення Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF) щодо участі чоловічої та жіночої збірних Росії в Олімпіаді-2026.

Рішення про допуск російських хокейних збірних було ухвалено на фоні часткового пом'якшення санкцій. Зокрема, у ковзанярських дисциплінах, що дало змогу російським і білоруським спортсменам потенційно виступати в індивідуальних змаганнях під нейтральним статусом.

Раніше повідомили, що Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через білоруську символіку.

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