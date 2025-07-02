В Германии поймали россиян на пропаганде через интернет-СМИ

Российская Федерация (РФ) использовала медиаплатформу Red, чтобы продвигать собственную пропаганду на территории Германии и сеять недовольство в обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам неназванного представителя Министерства иностранных дел (МИД) Германии, Red позиционирует себя как "революционную платформу для независимых журналистов". Впрочем, как выяснилось, она имеет тесные связи с российским государственным СМИ "RT".

"Сегодня мы можем подтвердить, что Red используется Россией специально для манипулирования информацией", - добавил представитель ведомства.

Как объясняет Reuters, Red принадлежит турецкой медиакомпании AFA Medya, которая, как и ее основатель Хусейн Догру, находятся под санкциями в рамках ограничений против России. В частности платформу обвиняют в "подрыве демократического политического процесса" в Германии. После введения ограничений Red еще в мае объявляло о своем закрытии.