В Германии поймали россиян на пропаганде через интернет-СМИ
Российская Федерация (РФ) использовала медиаплатформу Red, чтобы продвигать собственную пропаганду на территории Германии и сеять недовольство в обществе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам неназванного представителя Министерства иностранных дел (МИД) Германии, Red позиционирует себя как "революционную платформу для независимых журналистов". Впрочем, как выяснилось, она имеет тесные связи с российским государственным СМИ "RT".
"Сегодня мы можем подтвердить, что Red используется Россией специально для манипулирования информацией", - добавил представитель ведомства.
Как объясняет Reuters, Red принадлежит турецкой медиакомпании AFA Medya, которая, как и ее основатель Хусейн Догру, находятся под санкциями в рамках ограничений против России. В частности платформу обвиняют в "подрыве демократического политического процесса" в Германии. После введения ограничений Red еще в мае объявляло о своем закрытии.
Пропаганда России
Во время полномасштабной войны Россия активно ведет пропаганду на Западе, используя медиа, соцсети, лоббистов и прокси-организации. Основные месседжи - дискредитация Украины, подрыв доверия к западным институтам, продвижение различных нарративов для снижения поддержки Киева, а также распространение теорий заговора.
В конце декабря 2024-го Telegram начал блокировать каналы российской государственной пропаганды на территории Европейского Союза (ЕС).
Тем временем Главное управление разведки (ГУР) разоблачило очередную партию спортсменов, тренеров и функционеров, участвующих в информационно-психологических операциях против Украины.
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