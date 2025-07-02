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В Германии поймали россиян на пропаганде через интернет-СМИ

Среда 02 июля 2025 15:45
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В Германии поймали россиян на пропаганде через интернет-СМИ Фото: в Германии поймали россиян на пропаганде через интернет-СМИ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) использовала медиаплатформу Red, чтобы продвигать собственную пропаганду на территории Германии и сеять недовольство в обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам неназванного представителя Министерства иностранных дел (МИД) Германии, Red позиционирует себя как "революционную платформу для независимых журналистов". Впрочем, как выяснилось, она имеет тесные связи с российским государственным СМИ "RT".

"Сегодня мы можем подтвердить, что Red используется Россией специально для манипулирования информацией", - добавил представитель ведомства.

Как объясняет Reuters, Red принадлежит турецкой медиакомпании AFA Medya, которая, как и ее основатель Хусейн Догру, находятся под санкциями в рамках ограничений против России. В частности платформу обвиняют в "подрыве демократического политического процесса" в Германии. После введения ограничений Red еще в мае объявляло о своем закрытии.

Пропаганда России

Во время полномасштабной войны Россия активно ведет пропаганду на Западе, используя медиа, соцсети, лоббистов и прокси-организации. Основные месседжи - дискредитация Украины, подрыв доверия к западным институтам, продвижение различных нарративов для снижения поддержки Киева, а также распространение теорий заговора.

В конце декабря 2024-го Telegram начал блокировать каналы российской государственной пропаганды на территории Европейского Союза (ЕС).

Тем временем Главное управление разведки (ГУР) разоблачило очередную партию спортсменов, тренеров и функционеров, участвующих в информационно-психологических операциях против Украины.

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