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У Німеччині обстріл Росією Одеси прирівняли до ракетного удару по всьому світу

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Вівторок 18 липня 2023 15:21
У Німеччині обстріл Росією Одеси прирівняли до ракетного удару по всьому світу Фото: міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Кожна ракета, яку Росія випустила по українському порту Одеса, також є еквівалентом ракетного обстрілу людей, які голодують у світі.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у ході виступу у Раді Безпеки ООН, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Її коментар викликав хвилю критики на адресу Москви, після того, як Росія обстріляла українські порти після виходу держави-агресора із "зернової угоди".

При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявляв, що продовження "зернової угоди" без Росії може нібито спричинити ризики для експорту українського продовольства Чорним морем.

Зрив "зернової угоди"

У понеділок, 17 липня, у Росії заявили, що не будуть продовжувати "зернову угоду" нібито через те, що умови Москви "не виконують".

При цьому останні кілька місяців Росія й так відмовлялася повноцінно виконувати свої зобов'язання в рамках угоди. Так, вона блокувала проведення інспекцій судів та забороняла вивіз зерна з порту "Південний".

Водночас Зеленський пропонує Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Нічна атака РФ по Одесі

В ніч на 18 липня РФ знову атакувала територію України, застосувавши ударні БПЛА та ракети.

Спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.

В Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений.

Все, що відомо про чергову атаку окупантів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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