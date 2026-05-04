У Берліні заборонили прапори РФ і портрети Путіна до 9 травня
Поліція Берліна повідомила про продовження обмежень на проведення пам'ятних заходів 8 і 9 травня біля радянських меморіалів у столиці Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Berliner Morgenpost.
Обмеження на пам'ятні дати в Берліні
У Берліні знову запроваджено суворі правила проведення заходів 8 і 9 травня біля меморіалів радянським воїнам у Тіргартені, Трептов-парку і Шенхольцер-Хайді.
Як повідомили в поліції, нові розпорядження будуть опубліковані найближчим часом і повторюють заходи минулих років.
Обмеження стосуються публічних акцій, пов'язаних із річницею закінчення Другої світової війни, і спрямовані на запобігання можливих конфліктів.
Заборона символіки та атрибутики
На зазначені дати зберігається заборона на використання низки символів, включно з прапорами СРСР, Білорусі та Чечні. Водночас українська символіка не підпадає під обмеження.
Також заборонено носіння військової форми, використання елементів військової атрибутики, демонстрація букв "V" і "Z", а також георгіївських стрічок.
Окремо обмежено використання зображень, пов'язаних із керівництвом Росії, Білорусі та Чечні.
Винятки передбачені для дипломатів та окремих категорій ветеранів Другої світової війни.
Рішення судів і аргументи влади
Спроби оскаржити подібні заборони в попередні роки в судах успіху не мали.
Адміністративні суди раніше зазначали, що обмеження спрямовані на підтримання громадського порядку та гідне проведення пам'ятних заходів.
В обґрунтуваннях також зазначалося, що деякі символи в умовах конфлікту, що триває, набувають політичного та провокаційного навантаження, що може впливати на безпеку в місті.
Ситуація з безпекою та можливі ризики
Профспілки поліції зазначають, що заходи 8 і 9 травня потребують значних сил для забезпечення порядку.
За їхніми словами, міжнародна напруженість впливає на ситуацію в Берліні та збільшує навантаження на правоохоронні органи.
Також у поліції поки що не підтверджують можливу появу радикальних груп, проте традиційно в ці дати фіксується підвищена увага до акцій біля меморіалів.
Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп піддав критиці канцлера Німеччини за спроби впливати на обговорення іранського питання, заявивши, що європейським лідерам слід приділяти більше уваги завершенню війни в Україні.
Зазначимо, що в Німеччині виділяють багатомільярдні кошти на модернізацію портів, які будуть використовуватися для транспортування військової техніки. Ці роботи розглядаються як елемент підготовки інфраструктури до потенційного конфлікту в Європі.