У Німеччині назвали найбільшу небезпеку для Європи та України і це не війна з РФ

Найбільшою небезпекою для європейських країн сьогодні є політична нерішучість та складність ухвалення рішень через внутрішні розколи. І це є ризиком для України.

"Я вважаю, що найбільша небезпека, з якою ми стикаємося в європейських країнах, особливо у великих, - це нерішучість", - зазначив Ланге.

За його словами, у деяких країнах ЄС результати виборів призводять до ситуацій, коли сформувати стабільну більшість і ефективний уряд стає складно.

Військовий експерт навів приклади Франції та Іспанії, де, на його думку, уряди стикаються з труднощами у затвердженні бюджетів або довготривалими політичними блокуваннями.

"Тобто Макрон (президент Франції Еммануель Макрон - ред.) там при владі, але вже кілька років поспіль у нього виникають проблеми зі затвердженням бюджету. Іспанія, здається, вже три роки не має затвердженого бюджету. Тож справжня проблема полягає не в тому, яка саме партія перебуває при владі", - сказав Ланге.

Політичний параліч в окремих країнах ускладнює переозброєння Європи (джерело: інфографіка РБК-Україна)

"Реальна проблема в тому, що європейці більше не здатні ухвалювати рішення, вони політично роздроблені", - додав він.

Ланге також вважає, що така ситуація створює приховані ризики і для України, оскільки політична нестабільність у Європі може впливати на рівень підтримки Києва.

Крім того, він попередив, що Росія може спробувати використати внутрішні розбіжності як в ЄС, так і в Україні.

"Ми можемо говорити про Францію, можемо говорити про Німеччину, але я думаю, що відсутність просування Росії на передовій також змусить її повернутися до старого доброго підходу - спроб розділити Україну зсередини та грати на розколах у політичному спектрі України", - зазначив експерт.

На його думку, найбільшим ризиком цього та наступного року буде спроба Росії скористатися внутрішніми суперечностями.

"Я гадаю, як ми бачимо з весняного наступу, що Україна зможе з цим впоратися. Але політичні ризики є не лише у Франції, вони є й тут, в Україні", - резюмував колишній голова апарату Міноборони ФРН.