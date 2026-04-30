У Німеччині назвали найбільшу небезпеку для Європи та України і це не війна з РФ
Найбільшою небезпекою для європейських країн сьогодні є політична нерішучість та складність ухвалення рішень через внутрішні розколи. І це є ризиком для України.
Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів колишній голова апарату Міноборони Німеччини Ніко Ланге.
"Я вважаю, що найбільша небезпека, з якою ми стикаємося в європейських країнах, особливо у великих, - це нерішучість", - зазначив Ланге.
За його словами, у деяких країнах ЄС результати виборів призводять до ситуацій, коли сформувати стабільну більшість і ефективний уряд стає складно.
Військовий експерт навів приклади Франції та Іспанії, де, на його думку, уряди стикаються з труднощами у затвердженні бюджетів або довготривалими політичними блокуваннями.
"Тобто Макрон (президент Франції Еммануель Макрон - ред.) там при владі, але вже кілька років поспіль у нього виникають проблеми зі затвердженням бюджету. Іспанія, здається, вже три роки не має затвердженого бюджету. Тож справжня проблема полягає не в тому, яка саме партія перебуває при владі", - сказав Ланге.
Політичний параліч в окремих країнах ускладнює переозброєння Європи (джерело: інфографіка РБК-Україна)
"Реальна проблема в тому, що європейці більше не здатні ухвалювати рішення, вони політично роздроблені", - додав він.
Ланге також вважає, що така ситуація створює приховані ризики і для України, оскільки політична нестабільність у Європі може впливати на рівень підтримки Києва.
Крім того, він попередив, що Росія може спробувати використати внутрішні розбіжності як в ЄС, так і в Україні.
"Ми можемо говорити про Францію, можемо говорити про Німеччину, але я думаю, що відсутність просування Росії на передовій також змусить її повернутися до старого доброго підходу - спроб розділити Україну зсередини та грати на розколах у політичному спектрі України", - зазначив експерт.
На його думку, найбільшим ризиком цього та наступного року буде спроба Росії скористатися внутрішніми суперечностями.
"Я гадаю, як ми бачимо з весняного наступу, що Україна зможе з цим впоратися. Але політичні ризики є не лише у Франції, вони є й тут, в Україні", - резюмував колишній голова апарату Міноборони ФРН.
Що ще заявив Ніко Ланге
У тому ж інтерв’ю РБК-Україна він сказав, що європейські партнери не мають чітких ідей щодо руху далі, тому Україна має самостійно розробити рішення для безпеки ЄС.
За словами експерта, Берлін за останні три роки став одним із ключових союзників Києва, однак досі демонструє повільність у прийнятті важливих оборонних рішень.
Окремо Ланге зазначив, що у разі потенційної агресії Росії проти країн Балтії Україна може бути залучена до спільної системи оборони.
На його думку, саме такий формат співпраці міг би стати стримувальним фактором для Кремля.
