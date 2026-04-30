В Германии назвали самую большую опасность для Европы и Украины и это не война с РФ
Наибольшей опасностью для европейских стран сегодня является политическая нерешительность и сложность принятия решений из-за внутренних расколов. И это является риском для Украины.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал бывший глава аппарата Минобороны Германии Нико Ланге.
"Я считаю, что самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся в европейских странах, особенно в крупных, - это нерешительность", - отметил Ланге.
По его словам, в некоторых странах ЕС результаты выборов приводят к ситуациям, когда сформировать стабильное большинство и эффективное правительство становится сложно.
Военный эксперт привел примеры Франции и Испании, где, по его мнению, правительства сталкиваются с трудностями в утверждении бюджетов или долговременными политическими блокировками.
"То есть Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) там у власти, но уже несколько лет подряд у него возникают проблемы с утверждением бюджета. Испания, кажется, уже три года не имеет утвержденного бюджета. Поэтому настоящая проблема заключается не в том, какая именно партия находится у власти", - сказал Ланге.
Политический паралич в отдельных странах затрудняет перевооружение Европы (источник: инфографика РБК-Украина)
"Реальная проблема в том, что европейцы больше не способны принимать решения, они политически раздроблены", - добавил он.
Ланге также считает, что такая ситуация создает скрытые риски и для Украины, поскольку политическая нестабильность в Европе может влиять на уровень поддержки Киева.
Кроме того, он предупредил, что Россия может попытаться использовать внутренние разногласия как в ЕС, так и в Украине.
"Мы можем говорить о Франции, можем говорить о Германии, но я думаю, что отсутствие продвижения России на передовой также заставит ее вернуться к старому доброму подходу - попыткам разделить Украину изнутри и играть на расколах в политическом спектре Украины", - отметил эксперт.
По его мнению, наибольшим риском этого и следующего года будет попытка России воспользоваться внутренними противоречиями.
"Я думаю, как мы видим из весеннего наступления, что Украина сможет с этим справиться. Но политические риски есть не только во Франции, они есть и здесь, в Украине", - резюмировал бывший глава аппарата Минобороны ФРГ.
Что еще заявил Нико Ланге
В том же интервью РБК-Украина он сказал, что европейские партнеры не имеют четких идей относительно движения дальше, поэтому Украина должна самостоятельно разработать решения для безопасности ЕС.
По словам эксперта, Берлин за последние три года стал одним из ключевых союзников Киева, однако до сих пор демонстрирует медлительность в принятии важных оборонных решений.
Отдельно Ланге отметил, что в случае потенциальной агрессии России против стран Балтии Украина может быть привлечена к общей системе обороны.
По его мнению, именно такой формат сотрудничества мог бы стать сдерживающим фактором для Кремля.
