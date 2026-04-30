В Германии назвали самую большую опасность для Европы и Украины и это не война с РФ

Наибольшей опасностью для европейских стран сегодня является политическая нерешительность и сложность принятия решений из-за внутренних расколов. И это является риском для Украины.

"Я считаю, что самая большая опасность, с которой мы сталкиваемся в европейских странах, особенно в крупных, - это нерешительность", - отметил Ланге.

По его словам, в некоторых странах ЕС результаты выборов приводят к ситуациям, когда сформировать стабильное большинство и эффективное правительство становится сложно.

Военный эксперт привел примеры Франции и Испании, где, по его мнению, правительства сталкиваются с трудностями в утверждении бюджетов или долговременными политическими блокировками.

"То есть Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.) там у власти, но уже несколько лет подряд у него возникают проблемы с утверждением бюджета. Испания, кажется, уже три года не имеет утвержденного бюджета. Поэтому настоящая проблема заключается не в том, какая именно партия находится у власти", - сказал Ланге.

Политический паралич в отдельных странах затрудняет перевооружение Европы (источник: инфографика РБК-Украина)

"Реальная проблема в том, что европейцы больше не способны принимать решения, они политически раздроблены", - добавил он.

Ланге также считает, что такая ситуация создает скрытые риски и для Украины, поскольку политическая нестабильность в Европе может влиять на уровень поддержки Киева.

Кроме того, он предупредил, что Россия может попытаться использовать внутренние разногласия как в ЕС, так и в Украине.

"Мы можем говорить о Франции, можем говорить о Германии, но я думаю, что отсутствие продвижения России на передовой также заставит ее вернуться к старому доброму подходу - попыткам разделить Украину изнутри и играть на расколах в политическом спектре Украины", - отметил эксперт.

По его мнению, наибольшим риском этого и следующего года будет попытка России воспользоваться внутренними противоречиями.

"Я думаю, как мы видим из весеннего наступления, что Украина сможет с этим справиться. Но политические риски есть не только во Франции, они есть и здесь, в Украине", - резюмировал бывший глава аппарата Минобороны ФРГ.