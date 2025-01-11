В Німеччині лідерка ультраправих пообіцяла знову запустити "Північний потік"
Лідерка ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель заявила, що у разі приходу до влади відновить роботу працездатних атомних електростанцій. Ба більше, вона пообіцяла забезпечити відновлення функціонування газопроводу "Північний потік".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV.
У суботу на партійній конференції в місті Різа "AfD" вперше обрала свого кандидата на пост канцлера - Алісу Вайдель.
У своїй промові після обрання Вайдель заявила, що уряд за її участі "знесе всі вітрові турбіни" в Німеччині та "відновить роботу працездатних атомних електростанцій".
Вона також окреслила ключові заходи, які планує реалізувати в перші 100 днів після приходу до влади.
Серед іншого, Вайдель пообіцяла, що Німеччина знову отримуватиме російський газ через газопровід "Північний потік", прокладений по дну Балтійського моря.
"Ми повернемо в експлуатацію "Північний потік", ви можете на це розраховувати", - заявила Вайдель.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ультраправі та СДПН обрали своїх кандидатів в канцлери Німеччини. Детальніше про вибір кожної з партій, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Вибухи на "Північних потоках"
Газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2" були побудовані російським "Газпромом" для транзиту 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини та інших країн Європи. При цьому "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію через російське вторгнення, а "Північний потік-1" було зупинено "Газпромом" влітку 2022 року.
Три з чотирьох гілок газопроводів було підірвано 26 вересня 2022 року. Дані розслідувань свідчать про високу активність російських військових кораблів біля Північних потоків безпосередньо перед вибухом.
Також ЗМІ повідомляли, що за підривом може стояти приватна група українських диверсантів на яхті, проте ця версія не розглядається всерйоз.
У лютому 2024 року Данія та Швеція оголосили, що завершують розслідування вибухів на "Північних потоках".
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