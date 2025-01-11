Ультраправі та СДПН обрали своїх кандидатів в канцлери Німеччини
Німецька партія AfD вперше висунула власного кандидата у канцлери. Водночас СДПН офіційно підтвердила кандидатуру чинного канцлера Олафа Шольца.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt та Spiegel.
Федеральна партійна конференція AfD висунула Алісу Вайдель кандидатом на пост канцлера.
"Вона - майбутній канцлер", - сказав співголова AfD Тіно Чрупалла.
Вайдель була обрана кандидатом у канцлери шляхом вставання. Голосування з підрахунком голосів не було.
Аліса Вайдель є одним із найвпізнаваніших облич партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), досягнувши значного авторитету завдяки своєму досвіду та професійній кар'єрі. Вона має докторський ступінь з економіки, що підтверджує її компетентність у питаннях фінансів та економічної політики.
Крім того, Вайдель є однією з небагатьох жінок на керівних позиціях в AfD, партії, яка здебільшого складається з чоловіків.
СДПН офіційно підтвердила кандидатуру Шольца
Зі свого боку Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підтвердила, що висуває кандидатуру Шольца на федеральні вибори, що відбудуться 23 лютого.
За нього віддали голоси переважна більшість делегатів.
Зауважимо, що шанси Олафа Шольца переобратися на новий термін стрімко зменшуються. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що минулого місяця президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив чинний парламент у Німеччині, заявивши, що в складні часи необхідно мати "дієвий уряд і стабільність у парламенті".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.