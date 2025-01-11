Ультраправі та СДПН обрали своїх кандидатів в канцлери Німеччини

Федеральна партійна конференція AfD висунула Алісу Вайдель кандидатом на пост канцлера.

"Вона - майбутній канцлер", - сказав співголова AfD Тіно Чрупалла.

Вайдель була обрана кандидатом у канцлери шляхом вставання. Голосування з підрахунком голосів не було.

Аліса Вайдель є одним із найвпізнаваніших облич партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), досягнувши значного авторитету завдяки своєму досвіду та професійній кар'єрі. Вона має докторський ступінь з економіки, що підтверджує її компетентність у питаннях фінансів та економічної політики.

Крім того, Вайдель є однією з небагатьох жінок на керівних позиціях в AfD, партії, яка здебільшого складається з чоловіків.

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