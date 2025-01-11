В Германии лидер ультраправых пообещала снова запустить "Северный поток"
Лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что в случае прихода к власти возобновит работу работоспособных атомных электростанций. Более того, она пообещала обеспечить восстановление функционирования газопровода "Северный поток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
В субботу на партийной конференции в городе Риза "AfD" впервые избрала своего кандидата на пост канцлера - Алису Вайдель.
В своей речи после избрания Вайдель заявила, что правительство с ее участием "снесет все ветровые турбины" в Германии и "возобновит работу работоспособных атомных электростанций".
Она также очертила ключевые меры, которые планирует реализовать в первые 100 дней после прихода к власти.
Среди прочего, Вайдель пообещала, что Германия снова будет получать российский газ через газопровод "Северный поток", проложенный по дну Балтийского моря.
"Мы вернем в эксплуатацию "Северный поток", вы можете на это рассчитывать", - заявила Вайдель.
Напомним, сегодня стало известно, что ультраправые и СДПГ выбрали своих кандидатов в канцлеры Германии. Подробнее о выборе каждой из партий, можно узнать в материале РБК-Украина.
Взрывы на "Северных потоках"
Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были построены российским "Газпромом" для транзита 110 млрд кубометров природного газа в год в Германию и другие страны Европы. При этом "Северный поток-2" так и не был введен в эксплуатацию из-за российского вторжения, а "Северный поток-1" был остановлен "Газпромом" летом 2022 года.
Три из четырех веток газопроводов были взорваны 26 сентября 2022 года. Данные расследований свидетельствуют о высокой активности российских военных кораблей возле Северных потоков непосредственно перед взрывом.
Также СМИ сообщали, что за подрывом может стоять частная группа украинских диверсантов на яхте, однако эта версия не рассматривается всерьез.
В феврале 2024 года Дания и Швеция объявили, что завершают расследование взрывов на "Северных потоках".
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