Данія слідом за Швецією завершила розслідування підриву газопроводів "Північний потік"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Копенгагена.

"У Данії немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи у зв'язку з вибухами на газопроводах "Північний потік 1 і 2", тому поліція Копенгагена ухвалила рішення завершити кримінальне розслідування цих вибухів", - ідеться в повідомленні.

Поліція Копенгагена у співпраці з PET провела розслідування вибухів у вересні 2022 року на газопроводах Nord Stream 1 і 2, які сталися за межами територіальних вод Данії.

"Протягом усього розслідування данська влада співпрацювала з відповідними іноземними партнерами. Проведене розслідування було одночасно складним і всеосяжним", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в результаті розслідування влада дійшла висновку, що мала місце навмисна диверсія на газопроводах. Однак, на думку слідства, у Данії немає достатніх підстав для порушення кримінальної справи.

"Тому поліція Копенгагена вирішила завершити кримінальне розслідування вибухів. PET продовжує стежити за розвитком ситуації з погрозами і спільно з іншими відповідними органами вживає заходів, які визнає необхідними для захисту критичної інфраструктури Данії", - ідеться в повідомленні.

"Північні потоки"

"Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен з яких складається з двох труб, були побудовані російським "Газпромом" для перекачування 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини. Водночас "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію через російське вторгнення, а "Північний потік-1" зупинив "Газпром" влітку 2022 року.

Три з чотирьох гілок газопроводів було підірвано 26 вересня 2022 року.

Дані розслідувань свідчать про високу активність російських військових кораблів біля Північних потоків безпосередньо перед вибухом.

Також ЗМІ повідомляли, що за підривом може стояти приватна група українських диверсантів на яхті, проте ця версія не розглядається всерйоз.

Цього місяця Швеція оголосила, що завершує розслідування вибухів на "Північних потоках".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.