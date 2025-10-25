У Німеччині ефектно підірвали градирні найбільшої в країні АЕС (відео)

У Німеччині за допомогою вибуху знесли дві градирні найбільшої атомної електростанції "Гундреммінген".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesschau.de.

АЕС "Гундреммінген" у районі Гюнцбург колись виробляла 25% електроенергії федеральної землі Баварія. Її градирні було знесено через чотири роки після виведення з експлуатації.

За даними поліції, близько 30 000 людей спостерігали за підривом двох веж заввишки 160 метрів. Обидві градирні були побудовані в період з 1977 по 1980 рік. На кадрах видно, як для кожної вежі потрібен був окремий контрольований підрив.

Знесення є частиною планового демонтажу АЕС. Повний демонтаж у рамках німецької кампанії з відмови від ядерної енергії триватиме щонайменше до 2030 року. Останній блок тут зупинили 2021 року.

Планується, що на їхньому місці побудують сховище акумуляторних батарей. Наступної середи тут відбудеться урочисте закладання фундаменту. Сховище ємністю близько 700 МВт*годин стане найбільшим у Німеччині.

Такі системи необхідні, наприклад, для зберігання сонячної енергії, що виробляється вдень, для подальшої видачі вночі. Також планується побудувати фотоелектричну систему і нову газову електростанцію.