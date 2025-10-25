В Германии эффектно взорвали градирни крупнейшей в стране АЭС (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesschau.de.

АЭС "Гундремминген" в районе Гюнцбург когда-то производила 25% электроэнергии федеральной земли Бавария. Ее градирни были снесены спустя четыре года после вывода из эксплуатации.

По данным полиции, около 30 000 человек наблюдали за подрывом двух башен высотой 160 метров. Обе градирни были построены в период с 1977 по 1980 год. На кадрах видно, как для каждой башни потребовался отдельный контролируемый подрыв.

Снос является частью планового демонтажа АЭС. Полный демонтаж в рамках немецкой кампании по отказу от ядерной энергии продлится как минимум до 2030 года. Последний блок здесь остановили в 2021 году.

Планируется, что на их месте построят хранилище аккумуляторных батарей. В следущую среду здесь пройдет торжественная закладка фундамента. Хранилище емкостью около 700 МВт*часов станет крупнейшим в Германии.

Такие системы необходимы, например, для хранения солнечной энергии, вырабатываемой днем, для последующей выдачи ночью. Также планируется построить фотоэлектрическую систему и новую газовую электростанцию.