У Німеччині чоловіка звільнили з роботи через участь в "референдумі", - Spiegel

Керуючого директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg у Гессені Штефана Шаллера звільнили з роботи, бо він відвідував окуповану частину Запорізької області.

"Це стало реакцією на його роботу як "спостерігача" на незаконних російських фіктивних "референдумах" в Україні", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, Шаллер поїхав на "референдум" до Запорізької області та позиціонував себе, як "спостерігач". Таким чином допоміг надати голосуванню видимість легітимності.

Російським пропагандистам чоловік заявив, що на "референдумі все дуже добре організовано".