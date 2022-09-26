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У Німеччині чоловіка звільнили з роботи через участь в "референдумі", - Spiegel

Фото: У Німеччині чоловіка звільнили з роботи, через участь в "референдумі" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Німеччині керівника підрозділу енергетичної компанії звільнили з роботи, бо він поїхав на окуповану територію України та був "спостерігачем" не псевдореферендумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Керуючого директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg у Гессені Штефана Шаллера звільнили з роботи, бо він відвідував окуповану частину Запорізької області.

"Це стало реакцією на його роботу як "спостерігача" на незаконних російських фіктивних "референдумах" в Україні", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, Шаллер поїхав на "референдум" до Запорізької області та позиціонував себе, як "спостерігач". Таким чином допоміг надати голосуванню видимість легітимності.

Російським пропагандистам чоловік заявив, що на "референдумі все дуже добре організовано".

Нагадаємо, що в Україні назвали, представники яких країн приїхали на "референдум".

Також, СБУ встановила організаторів "референдуму" у Донецькій та Луганській областях.

Раніше, Служба безпеки звернулася до українців із закликом передавати інформацію про проведення "референдумів" на окупованих територіях.

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