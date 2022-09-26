В Германии мужчину уволили с работы из-за участия в "референдуме", - Spiegel

Управляющего директора поставщика энергии Energie Waldeck-Frankenberg в Гессене Штефана Шаллера уволили с работы, потому что он посещал оккупированную часть Запорожской области.

"Это стало реакцией на его работу как "наблюдателя" на незаконных российских фиктивных "референдумах" в Украине", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, Шаллер уехал на "референдум" в Запорожскую область и позиционировал себя как "наблюдатель". Таким образом, помог придать голосованию видимость легитимности.

Российским пропагандистам мужчина заявил, что на "референдуме все очень хорошо организовано".