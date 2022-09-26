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В Германии мужчину уволили с работы из-за участия в "референдуме", - Spiegel

Фото: В Германии мужчину уволили с работы, из-за участия в "референдуме" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Германии руководителя подразделения энергетической компании уволили с работы, потому что он уехал на оккупированную территорию Украины и был "наблюдателем" на псевдореферендуме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Управляющего директора поставщика энергии Energie Waldeck-Frankenberg в Гессене Штефана Шаллера уволили с работы, потому что он посещал оккупированную часть Запорожской области.

"Это стало реакцией на его работу как "наблюдателя" на незаконных российских фиктивных "референдумах" в Украине", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, Шаллер уехал на "референдум" в Запорожскую область и позиционировал себя как "наблюдатель". Таким образом, помог придать голосованию видимость легитимности.

Российским пропагандистам мужчина заявил, что на "референдуме все очень хорошо организовано".

Напомним, что в Украине назвали, представители каких стран приехали на "референдум".

Также СБУ установила организаторов "референдума" в Донецкой и Луганской областях.

Ранее Служба безопасности обратилась к украинцам с призывом передавать информацию о проведении "референдумов" на оккупированных территориях.

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