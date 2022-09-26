ua ru
Пн, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ встановила організаторів "референдуму" у Донецькій та Луганській областях. Їх оголосять у розшук

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 26 вересня 2022 12:45
СБУ встановила організаторів "референдуму" у Донецькій та Луганській областях. Їх оголосять у розшук Фото: СБУ встановила організаторів "референдуму" у Донецькій та Луганській областях (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

СБУ встановила організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Їм повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу щодо організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Так, про підозру повідомлено:

  • Володимиру Висоцькому, "голові центральної виборчої комісії "ДНР";
  • Олені Кравченко, "голові центральної виборчої комісії "ЛНР";
  • Олександру Кофману – "главі громадської палати "ДНР";
  • Марині Філіпповій – "радниці голови "ЛНР".

СБУ встановила організаторів &quot;референдуму&quot; у Донецькій та Луганській областях. Їх оголосять у розшук

Фото: організатори референдуму у захоплених районах Луганської та Донецької областей (ssu.gov.ua)

У відомстві розповіли, що глава так званої "громадської палати "ДНР" та "радниця голови ЛНР" мають відношення до створення на тимчасово окупованих територіях фейкових структур, що імітують громадські ініціативи – так звані "громадські палати".

"Ці колаборанти у змові з іншими особами направили так званим "главам Л/ДНР" звернення з ініціативою проведення на тимчасово захоплених ворогом територіях фейкового референдуму. Вони пропонували негайне відділення від України та приєднання до Росії", - зазначили у СБУ.

Також слідство встановило, що правопорушники причетні до проведення низки агітаційних та пропагандистських заходів, спрямованих на формування у людей окупації прихильного ставлення до Росії, її "спецоперації" та участі в антиукраїнському "референдумі".

Цих осіб підозрюють у злочині за двома статтями: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) КК України.

Найближчим часом їх буде оголошено в розшук.

    Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей проходять "референдуми" про входження до складу РФ.

    У зв'язку з цим Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки Організацій Об'єднаних Націй.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Служба безпеки України Референдум ЛНР ДНР
    NEWS
    NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
    NASAMS ще не в Україні? В ОП уточнили заяву Зеленського про постачання ППО
    DAILY
    Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
    Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни