СБУ встановила організаторів "референдуму" у Донецькій та Луганській областях. Їх оголосять у розшук
СБУ встановила організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Їм повідомлено про підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .
"Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу щодо організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.
Так, про підозру повідомлено:
- Володимиру Висоцькому, "голові центральної виборчої комісії "ДНР";
- Олені Кравченко, "голові центральної виборчої комісії "ЛНР";
- Олександру Кофману – "главі громадської палати "ДНР";
- Марині Філіпповій – "радниці голови "ЛНР".
Фото: організатори референдуму у захоплених районах Луганської та Донецької областей (ssu.gov.ua)
У відомстві розповіли, що глава так званої "громадської палати "ДНР" та "радниця голови ЛНР" мають відношення до створення на тимчасово окупованих територіях фейкових структур, що імітують громадські ініціативи – так звані "громадські палати".
"Ці колаборанти у змові з іншими особами направили так званим "главам Л/ДНР" звернення з ініціативою проведення на тимчасово захоплених ворогом територіях фейкового референдуму. Вони пропонували негайне відділення від України та приєднання до Росії", - зазначили у СБУ.
Також слідство встановило, що правопорушники причетні до проведення низки агітаційних та пропагандистських заходів, спрямованих на формування у людей окупації прихильного ставлення до Росії, її "спецоперації" та участі в антиукраїнському "референдумі".
Цих осіб підозрюють у злочині за двома статтями: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) КК України.
Найближчим часом їх буде оголошено в розшук.
Нагадаємо, у період з 23 по 27 вересня на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей проходять "референдуми" про входження до складу РФ.
У зв'язку з цим Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки Організацій Об'єднаних Націй.
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