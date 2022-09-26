СБУ встановила організаторів "референдуму" у Донецькій та Луганській областях. Їх оголосять у розшук

СБУ встановила організаторів псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей. Їм повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу щодо організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Так, про підозру повідомлено:

Володимиру Висоцькому, "голові центральної виборчої комісії "ДНР";

Олені Кравченко, "голові центральної виборчої комісії "ЛНР";

Олександру Кофману – "главі громадської палати "ДНР";

Марині Філіпповій – "радниці голови "ЛНР".

Фото: організатори референдуму у захоплених районах Луганської та Донецької областей (ssu.gov.ua)

У відомстві розповіли, що глава так званої "громадської палати "ДНР" та "радниця голови ЛНР" мають відношення до створення на тимчасово окупованих територіях фейкових структур, що імітують громадські ініціативи – так звані "громадські палати".

"Ці колаборанти у змові з іншими особами направили так званим "главам Л/ДНР" звернення з ініціативою проведення на тимчасово захоплених ворогом територіях фейкового референдуму. Вони пропонували негайне відділення від України та приєднання до Росії", - зазначили у СБУ.

Також слідство встановило, що правопорушники причетні до проведення низки агітаційних та пропагандистських заходів, спрямованих на формування у людей окупації прихильного ставлення до Росії, її "спецоперації" та участі в антиукраїнському "референдумі".

Цих осіб підозрюють у злочині за двома статтями: ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) КК України.

Найближчим часом їх буде оголошено в розшук.