UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччини чоловіка покарали за символ "Z" на автомобілі: подробиці

Фото: У Німеччини чоловіка покарали за символ "Z" на автомобілі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У німецькому місті Гамбург суд оштрафував 62-річного чоловіка на чотири тисячі євро за те, що він наклеїв літеру "Z" на вікно свого автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NDR.

Як повідомляє видання, це трапилось ще у березні 2022 року. Чоловік виправдовувався, що це остання буква алфавіту і більше жодного сенсу у це не закладалося.

Суддя у своєму рішенні послався на те, що літера “Z" активно використовується як символ війни проти України та підтримки президента РФ Володимира Путіна.

Правоохоронець виступив свідком по справі та повідомив, що 62-річний чоловік, розмовляючи телефоном, ставив під сумнів ведення Росією війни проти України. Окружний суд Гамбурга визнав чоловіка винним та оштрафував на 4 тисячі євро.

Нагадаємо, що ще у березні в Баварії ввели кримінальну відповідальність за використання знака "Z".

Пізніше у Латвії заборонили символіку, пов'язану з російською агресією.

Також Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт, що забороняє символіку, які використовують окупанти у війні проти України

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні