У Німеччини чоловіка покарали за символ "Z" на автомобілі: подробиці

У німецькому місті Гамбург суд оштрафував 62-річного чоловіка на чотири тисячі євро за те, що він наклеїв літеру "Z" на вікно свого автомобіля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NDR .

Як повідомляє видання, це трапилось ще у березні 2022 року. Чоловік виправдовувався, що це остання буква алфавіту і більше жодного сенсу у це не закладалося.

Суддя у своєму рішенні послався на те, що літера “Z" активно використовується як символ війни проти України та підтримки президента РФ Володимира Путіна.

Правоохоронець виступив свідком по справі та повідомив, що 62-річний чоловік, розмовляючи телефоном, ставив під сумнів ведення Росією війни проти України. Окружний суд Гамбурга визнав чоловіка винним та оштрафував на 4 тисячі євро.