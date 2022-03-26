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В Баварии ввели уголовную ответственность за использование знака "Z"

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Бавария, Суббота 26 марта 2022 01:25
В Баварии ввели уголовную ответственность за использование знака "Z" Фото: в Баварии ввели уголовную ответственность за использование знака "Z" (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

В немецкой земле Бавария сторонники "русского мира", использующие знак российской армии "Z", столкнутся с уголовной ответственностью. Министерством внутренних дел Нижней Саксонии издало указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Каждый, кто публично использует символ Z российских вооруженных сил в войне против Украины, должен считаться с последствиями. "Z" - идеологический знак, а использующие его одобряют захватническую войну, объясняют правоохранители.

"Прокуратура Баварии предпринимает последовательные действия против людей, публично одобряющих захватническую войну, нарушающую международное право. Мы не воспринимаем попустительство преступлениям против международного права. Президент России Путин начал преступную захватническую войну, которая причиняет страшные страдания украинскому народу, поэтому баварская судебная система внимательно присматривается", - заявил министр юстиции земли Георг Айзенрайх.

Основания для введения такого решения можно найти в разделе 140 Уголовного кодекса: это касается признания определенных уголовных преступлений, включая признание преступления агрессии. Наказанием может быть штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Война России против Украины длится с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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