В Германии мужчину наказали за символ "Z" на автомобиле: подробности

В немецком городе Гамбург суд оштрафовал 62-летнего мужчину на четыре тысячи евро за то, что он наклеил букву "Z" на окно своего автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NDR .

Как сообщает издание, это произошло еще в марте 2022 года. Мужчина оправдывался, что это последняя буква алфавита и больше никакого смысла в это не закладывалось.

Судья в своем решении сослался на то, что буква "Z" активно используется как символ войны против Украины и поддержки президента РФ Владимира Путина.

Правоохранитель выступил свидетелем по делу и сообщил, что 62-летний мужчина, разговаривая по телефону, ставил под сомнение ведение Россией войны против Украины. Окружной суд Гамбурга признал мужчину виновным и оштрафовал на 4 тысячи евро.