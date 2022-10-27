В Германии мужчину наказали за символ "Z" на автомобиле: подробности

В немецком городе Гамбург суд оштрафовал 62-летнего мужчину на четыре тысячи евро за то, что он наклеил букву "Z" на окно своего автомобиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NDR.
Как сообщает издание, это произошло еще в марте 2022 года. Мужчина оправдывался, что это последняя буква алфавита и больше никакого смысла в это не закладывалось.
Судья в своем решении сослался на то, что буква "Z" активно используется как символ войны против Украины и поддержки президента РФ Владимира Путина.
Правоохранитель выступил свидетелем по делу и сообщил, что 62-летний мужчина, разговаривая по телефону, ставил под сомнение ведение Россией войны против Украины. Окружной суд Гамбурга признал мужчину виновным и оштрафовал на 4 тысячи евро.
Напомним, что еще в марте в Баварии была введена уголовная ответственность за использование знака "Z".
Позже в Латвии запретили символику, связанную с российской агрессией.
Также Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, запрещающий символику, которые используют кафиры в войне против Украины
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