Німеччина зробить додатковий внесок до PURL на 150 млн євро

Зазначимо, внесок Німеччини дуже великий з огляду на те, що 13 листопада вісім європейських країн оголосили про виділення 500 мільйонів доларів на закупівлю військової техніки та боєприпасів для України в межах ініціативи PURL.

За даними Офісу президента України, загальні внески партнерів для покриття першочергових потреб української оборони в рамках ініціативи PURL вже досягли 2,82 млрд доларів. Це дозволило сформувати п’ять пакетів американського озброєння для України.

Механізм PURL: що це таке

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - спільна програма США та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю коштом країн-партнерів, які є членами НАТО. Україна надає список пріоритетних потреб в озброєнні, партнери фінансують придбання перерахованого в США.

Зазначається, що PURL значно прискорює постачання озброєнь. Закупівлі відбуваються не шляхом замовлення, а з наявних запасів США. До того ж механізм дозволяє передавати Україні саме те, що потрібно саме зараз.

Детальніше про переваги PURL та які країни вже долучилися до ініціативи - читайте у матеріалі РБК-Україна.