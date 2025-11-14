Германия сделает дополнительный взнос в PURL на 150 млн евро

Отметим, вклад Германии очень большой, учитывая то, что 13 ноября восемь европейских стран объявили о выделении 500 миллионов долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL.

По данным Офиса президента Украины, общие взносы партнеров для покрытия первоочередных потребностей украинской обороны в рамках инициативы PURL уже достигли 2,82 млрд долларов. Это позволило сформировать пять пакетов американского вооружения для Украины.

Механизм PURL: что это такое

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - совместная программа США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, которые являются членами НАТО. Украина предоставляет список приоритетных потребностей в вооружении, партнеры финансируют приобретение перечисленного в США.

Отмечается, что PURL значительно ускоряет поставки вооружений. Закупки происходят не путем заказа, а из имеющихся запасов США. К тому же механизм позволяет передавать Украине именно то, что нужно именно сейчас.

Подробнее о преимуществах PURL и какие страны уже присоединились к инициативе - читайте в материале РБК-Украина.